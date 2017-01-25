"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

80 müdür yardımcısı atandı

25 Ocak 2017, Çarşamba 02:15
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde, ilçe emniyet ve şube müdürlüklerine müdür yardımcısı atamaları yapıldı.

Alınan bilgiye göre, 39 ilçe emniyet müdürlüğü ve 41 şube müdürlüğüne, 47'si dördüncü sınıf emniyet müdürü, 33'ü emniyet amiri olmak üzere 80 emniyet müdür yardımcısı atandı.

Dördüncü sınıf emniyet müdürlerinden 24'ü şubelerde, 23'ü ise ilçe emniyet müdürlüklerinde görevlendirildi. Aynı şekilde, emniyet amirlerinden 17'si şubelerde, 16'sı ise ilçelerde görev yapacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde geçen hafta 31 il emniyet müdür yardımcılığı, 41 şube ve 19 ilçe emniyet müdürlüğü için yeni görevlendirme gerçekleştirilmişti.

AA

Etiketler: istanbul emniyet müdürlüğü, atama, polis
Okunma Sayısı: 40
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beyaz Saray Sözcüsünün yorum yapmadığı İsrail sorusu...

    Mallarına el konuldu!

    BM'den İsrail'in işgaline bir tepki daha!

    Güneydoğu esnafının feryadı

    OHAL Komisyonu AİHM’e engel mi?

    Demokrasiden uzaklaştık, AB ilişkileri krize girdi

    Orta Asya kökenliler endişeli

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    PKK'lı 3 canlı bomba yakalandı

    Kartla 587 milyar liralık alışveriş yaptık

    44 yıllık dev şirket satıldı

    43 Hava Harp Okulu öğrencisine tahliye

    Bilal Erdoğan hakkındaki soruşturma kapatıldı

    Arınç, Erdoğan'a yazdığı mektubu yayınladı

    İran'dan doğalgaz fiyatına indirim

    Süleymaniye Camiinin imareti çöp deposu olmuş!

    750 bin sivilin güvenliği tehlikede!

    Meteoroloji'den dikkatli ve tedbirli olun uyarısı!

    Merkez Bankası'ndan faiz kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya devlet yönetmeye hiç talip olmadı
    Genel

    OHAL Komisyonu AİHM’e engel mi?
    Cevher İLHAN

    “Tehditlerle, korkularla, hilelerle...”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dr. Saydam ile Şair Ecevit’in Başbakanlığı
    Mehmet KARA

    “Kim öle kim kala” ise…
    Sebahattin YAŞAR

    Bir Fatma Teyze imtihanı
    İbrahim ERSOYLU

    Musîbetlerden kurtuluş için duâ zamanı
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kadınlardan iki ibretli fotoğraf!
    Süleyman KÖSMENE

    Namazı severek kılmanın bir yolu var mı?
    Faruk ÇAKIR

    Esnafın can derdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.