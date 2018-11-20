84 bin Suriyeli’ye kanunî ikamet izni

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in ülkemizde ikamet eden ve sayıları 5 milyonu aşan yabancı uyruklularla ilgili sorunu ile soru gönergesini cevaplandıran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 84 bini Suriyeli olmak üzere çeşitli ülkelerden 734 bin 870 yabanı uyruklu kişinin ikamet izni bulunduğunu açıkladı.

Ülkemizdeki 3.5 milyon Suriyeliden sadece 84 bininin kanunî ikamet iznine sahip olması dikkat çekti. Fatih Karagöz - Ankara

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