85 asker tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gülen Hareketinin TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 85 şüpheli tutuklandı.

Gülen Hareketinin TSK içerisindeki yapılanmaya yönelik soruşturmada geçtiğimiz günlerde halkında gözaltı kararı verilen 360 kişiden 95'i, bugün emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 85'i "Silahlı Terör Örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanırken, 7'si etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan 17 şüphelinin de soruşturma aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanmak istemeleri üzerine emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 153 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. DHA

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