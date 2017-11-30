85 yaşında hücre hapsinde

15 aydır tutuklu olan 85 yaşındaki Ali Osman Karahan’a şimdi de 11 gün hücre hapsi cezası verildi.

Silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 15 aydır tutuklu olan Topal Hafız lakaplı Ali Osman Karahan, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 14.11.2017 tarihinde saat 11.01- 11.13 arasında ailesi ile yaptığı kapalı ziyaret görüşmesinde “Biz burada bile herkese nasihat ediyoruz. Hiç korkmayın çıkacaksınız. Burada kazandığınızı dışarıda kazanamazsınız. Bunlara o nasihatleri yapıyorum. Onlar da söz tutuyorlar. Herkes öyle, koğuşlardan ne zaman çıkacağız diyor. O gaybî, diyorum ben. Ne zaman çıkacağınızı söyleyemem, çıkacağız” şeklinde konuşmalarda bulunduğu için görevli personel tarafından aynı tarihte tutanak düzenlenerek, hakkında soruşturma başlatıldı.

“Suçsuzsanız cezaevinden çıkacaksınız”

Savunmasını yapan Ali Osman Karahan, kızı ve ailesinin ağlamaması, teselli bulması için bu konuşmayı yaptığını söyledi: “Bu yapmış olduğum görüşmeyle hiç kimseye kanunsuz bir mesaj yada bir terör örgütü propagandası yapmak gibi bir kastım yoktur” dedi. Olay ile ilgili alınan tanık beyanlarında “tutuklu Ali Osman Karahan’ın “kendisine ne zaman çıkacaksınız?” gibi sorular sorulduğunda, “Ben gaybı bilemem, Suçsuzsanız cezaevinden çıkacaksınız” şeklinde nasihatlerde bulunduğunu, başka koğuşlara herhangi bir mesaj ya da haber verdiğini görmediklerini beyan ettikleri tesbit edildi.

“11 ile 20 gün arası hücreye koyma cezası istendi”

Cezaevi Disiplin Kurulu, Karahan’ın “5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki kanunun maddesinde belirtilen fiilini işlediği sabit görülmekle” kanunun 44/3-L maddesinde belirtilen “suç örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapmak ve yaptırmak” fiilinden dolayı 11 gün hücreye koyma cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Kararın infazına, itiraz süresi dolmadan başlandı ve Karahan dün hücreye konuldu.

HABER: KÜBRA ÖRNEK