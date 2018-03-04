9. Gençlik Kongresi başvuruları başladı

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından her sene düzenlenen Risale-i Nur Gençlik Kongresi’nin 9.’su 28-29 Nisan 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

Kongre’nin konusu olarak belirlenen “Risale-i Nur’a Göre Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslâm Kardeşliği ve Dünya Barışı” başlığı altında beş masa çalışması düzenlenecek. ‘İslâm Kardeşliği, Hürriyet ve Demokrasi’, ‘İslâm Kardeşliği ve İttihad-ı İslâm’, ‘İslâm Kardeşliği ve Dünya Barışı’, ‘İslâm Kardeşliği, Aile ve Eğitim’, ‘İslâm Kardeşliği ve İhlâs’ başlıklı 5 masada gerçekleşek kongreye başvurular 31 Mart Cumartesi günü sona erecek.

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