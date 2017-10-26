TBMM Genel Kurulunda çeşitli ülkelerle uluslararası anlaşma, protokol, sözleşme ve mutabakat zabıtlarının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 9 kanun tasarısı kabul edildi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye ile Nijer Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın Genel Kuruldaki görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde görev süresi dolan Türk Yargıç Işık Karakaş'ın yerine önerdiği adayların yetersiz bulunduğuna ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, söz konusu yargıçların hangi vasıfları taşıması gerektiğine ilişkin düzenlemeler olduğunu, Türkiye'nin de adayları bu düzenlemeler doğrultusunda belirlediğini anlattı.

Çavuşoğlu, "Son zamanlarda AB ve yetkili kurumlarının ülkemize yönelik tavırlarını biliyorsunuz. Bu kapsamda değerlendirmekte yarar var." ifadelerini kullandı.