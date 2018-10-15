9 kişi, 4 ayrı araçla Başkonsolosluktan çıktı

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binası önünde yerli ve yabancı gazetecilerin bekleyişi sürerken, konsolosluğa sivil plakalı otomobillerle gelen 9 kişi, 4 ayrı araçla binadan çıktı.

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Bekleyiş devam ediyor

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Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili kapsamlı soruşturma devam ediyor.

Polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binası önünde yerli ve yabancı gazetecilerin bekleyişi sürerken, konsolosluğa sivil plakalı otomobillerle gelen 9 kişi, 4 ayrı araçla binadan çıktı.

Bu kişilerden ikisi, 06 AH 5016 ve 34 ADK 536 plakalı iki ayrı araçla saat 22.35'te, üçü de 34 NL 1806 plakalı otomobille saat 22.50'de konsolosluktan ayrıldı. Üç kişinin konsolosluktan çıkarken ellerinde çantalar taşıdığı görüldü.

Öğle saatlerinde konsolosluğa giren 4 kişi ise saat 23.15'te 34 NF 9342 plakalı otomobille konsolosluk binasından çıkış yaptı.

Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.