9 yaşındaki Sedanur soruşturmasında yayın yasağı

Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ölü bulunmasına ilişkin Kağızman Sulh Ceza Mahkemesince yayın yasağı kararı alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, "Sedanur Güzel'in ölü bulunmasına ilişkin Kağızman Sulh Ceza Mahkemesince yayın yasağı kararı alınmıştır." dedi.



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