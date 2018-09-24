9 yaşındaki Sedanur soruşturmasında yayın yasağı

24 Eylül 2018, Pazartesi 17:15
Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ölü bulunmasına ilişkin Kağızman Sulh Ceza Mahkemesince yayın yasağı kararı alındı.
Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, "Sedanur Güzel'in ölü bulunmasına ilişkin Kağızman Sulh Ceza Mahkemesince yayın yasağı kararı alınmıştır." dedi.
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AA
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