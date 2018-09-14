9 YPG'li terörist Suriye'de yakalanıp Hatay'a getirildi

Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit edilmesi olayına karışan 9 YPG/PKK'lı terörist, Suriye'de MİT tarafından yakalanıp Hatay'a getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit edilmesi olayına karışan 9 YPG/PKK'lı terörist, Suriye'de MİT tarafından yakalanıp Hatay'a getirildi. MİT tarafından Afrin'de yakalanan 9 terörist sorgulanmak üzere, Hatay İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Hatay Valisi Erdal Ata, yakalanan teröristlerin Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesine karıştıklarını bildirdi. AA

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