92 eski öğretmene gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan Gülen haraketine ait okullarında görev yapan ve irtibatları tespit edilen 92 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara merkezli 20 ilde yürütülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 92 öğretmen hakkında 09.03.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 19 ilde devam etmektedir" denildi.

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