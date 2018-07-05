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5 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

AB bölgesine seyahatta yeni dönem 2021'de yürürlüğe girecek

05 Temmuz 2018, Perşembe 11:37
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AB'ye vizesiz seyahat öncesinde kayıt olunması esasını getiren yeni sistemin 2021'de yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) son oturumunda alınan bazı kararları Türkiye ve vize serbestliği süreci açısından değerlendirdi.

Türkiye'nin hedefinin Schengen alanına girişlerde vizesiz seyahat hakkı olmaya devam ettiğini belirten Zeytinoğlu, bu konudaki gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Öncelikle AP’nin bugün oylayacağı bir konu Türk vatandaşlarını da ilgilendiriyor. 2021’de yürürlüğe girmesi planlanan yeni bir sistem geliyor. 'Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS)' adlandırılan bu sistem, AB’ye vizesiz seyahat edecek tüm yolcuların internet üzerinden kayıt olmalarını getirecek. Buna göre, yeşil ve gri pasaport sahibi olup Schengen ülkelerine vizesiz girebilen vatandaşlarımızın da bu sistemle önceden bildirimde bulunmaları gerekecek. Bu sisteme kayıt olurken doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgilerin yanında, sabıka kaydı olup olmadığı, daha önce savaş bölgesinde bulunulup bulunulmadığı gibi soruların da cevaplanması isteniyor. 7 avro ücret karşılığında bu sisteme yapılan kayıtların 3 yıl geçerli olması ve 18 yaş altı ve 70 yaş üzeri kişilerin muaf tutulması planlanıyor.

Bu sistem sadece Türk vatandaşları için değil, şu anda AB’ye vizesiz girebilen tüm ülke vatandaşları için geçerli olacak. Eğer kaydolan kişi ile ilgili güvenlik endişesi varsa başvuru reddedilebilecek. Ancak bu karara itiraz hakkı da bulunuyor. AP’den sonra bu sistemin AB Konseyi tarafından da onaylanması ile yasal süreç ilerleyecek."

"Europol ile anlaşmanın önü açıldı"

Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye’nin vize serbestliği için yerine getirmesi gereken kriterlerden birinin de Europol ile operasyonel anlaşma imzalanması olduğunu anımsattı.

AP'nin bu anlaşmanın müzakere edilmesi için onay verdiğini belirten Zeytinoğlu, anlaşmanın Türkiye ile AB arasında yapılacak ve Europol üzerinden büyük çaplı suç ve terörizmle mücadele etmek için kişisel veri değişimine olanak tanıyacağını aktardı.

Zeytinoğlu, "Burada önemli konulardan biri Güney Kıbrıs ile veri değişimi konusunda AP’nin ısrarı. Vize konusundaki kriterlerden bir diğeri de Türkiye ile AB üyesi devletler arasında cezai konularda iş birliğiydi. Burada yine tüm adayı temsilen Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olması Türkiye açısından bir sorun oluşturuyor. AP raporunda, Türkiye ile veri alışverişi yapılırken temel haklara saygı hususuna dikkat edilmesi ve veri güvenliği koşullarına özen gösterilmesi gerektiği üzerinde duruyor ve bu konuda komisyondan ayrıntılı bir etki analizi yapmasını talep ediyor. Bu konuların önemli olduğunu kabul etmekle birlikte, Türkiye'den hem AB’nin güvenliği için veri paylaşımı talep etmek hem de Türkiye'nin kendi güvenliği için veri paylaşımını sıkı kurallara bağlamak çifte standartlı bir uygulama oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: AB, Türkiye, vize, pasaport
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