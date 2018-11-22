AB ile kritik zirve

AB TEMSİLCİLERİNİN ANKARA ZİYARETİ TAM DA AİHM KRİZİNİN ÜSTÜNE GELDİ.

MOGHERINI VE HAHN

AİHM’in Demirtaş kararına Cumhurbaşkanının “Bizi bağlamaz” resti çektiği bir ortamda, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica

Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn Ankara’ya gelecek ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecekler.

TÜRKİYE’YE BAĞLI

Ziyaret öncesi konuşan AB yetkilisi: “Türkiye'nin AB'ye katılım süreciyle ilgili somut gelişme olup olmayacağı hem Türkiye'nin iç meselelerinin seyrine, hem de üye ülkelerle ilişkilerinin düzelmesine bağlı. Brüksel'le ilişkileri düzeltmek istiyorsanız, üye ülkelerden kaçınamazsınız.”

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AB İLE KRİTİK ZİRVE

AB yetkilileri ile bugünkü toplantıda gelecek dönemdeki takvimin belirlenmesi ve iletişim kanallarının açık tutulması bakımından önemli olacağı dile getirilerek, aynı zamanda AB’nin Türkiye’nin reform konusundaki çabaları hakkında güncellenmesinin mümkün olacağı belirtildi.

Avrupa Birliği’nden (AB) bir yetkili, bugün yapılacak “Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasî Diyalog Toplantısına” ilişkin, “AB’nin Türkiye’yi demokratik ve müreffeh bir ülke olarak mümkün olduğunca yakın tutması bizim çıkarımıza.” dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn’ın bugün Türkiye’ye yapacakları ziyarete ilişkin arka plan bilgilendirme toplantısı düzenleyen bir AB yetkilisi, görüşmede gündeme gelebilecek konular hakkında bilgi verdi.

Mogherini ve Hahn’ın Ankara’daki “Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı” çerçevesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile bir araya geleceğini belirten yetkili, görüşmede dış politika ve katılım süreci olmak üzere iki ana başlık üzerinden temasların yürütüleceğini bildirdi.

AB’nin çıkarına

Türkiye’nin AB’ye katılım süreciyle ilgili somut gelişme olup olmayacağının sorulması üzerine yetkili, bunun hem Türkiye’nin iç meselelerinin seyrine hem de Türkiye’nin üye ülkelerle ilişkilerinin düzelmesine bağlı olduğunu söyledi. Yetkili, şu ifadeleri kullandı: “Brüksel’le ilişkilerinizi düzeltmek istiyorsanız, üye ülkelerden kaçınamazsınız. Çünkü Brüksel, üye ülkelerin birleşimi. Tüm üye ülkelerin kabul etmesi gereken noktalar söz konusunda olduğunda, onları görmezden gelemezsiniz. (AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude) Juncker’in yazın söylediği şu sözü tekrar edebilirim, AB’nin Türkiye’yi demokratik ve müreffeh bir ülke olarak mümkün olduğunca yakın tutması bizim çıkarımıza. Bu yakınlık katılım da olabilir, şu anki gidişatın devamı da olabilir. Bence katılım sürecinin ötesine geçen ve Türkiye’nin coğrafi konumundan kaynaklanan birçok konuda iş birliği yapabiliriz, terörizm, göç, ekonomik konular gibi.”

Gelecek için çok önemli bir toplantı

Dış politikayla ilgili Türkiye ile AB arasındaki Suriye, Ortadoğu Barış Süreci, Kudüs, Gazze, Libya ve Irak gibi meselelerdeki iş birliğinin ele alınacağını aktaran yetkili, diğer taraftan Gümrük Birliği, vize serbestisi, terörle mücadele ve verilerin korunması gibi konuların görüşüleceğini belirtti. Gelecek hafta Belçika’nın başkenti Brüksel’de AB-Türkiye Ortaklık Komitesi’nin düzenleneceğini ifade eden yetkili, burada da AB-Türkiye ilişkilerinin siyasî, ekonomik, ticari ve teknik gibi bütün boyutlarıyla ele alınacağını söyledi. Mogherini ve Hahn’ın ziyaretinin gelecek dönemdeki takvimin belirlenmesi ve iletişim kanallarının açık tutulması bakımından önemli olacağını dile getiren yetkili, toplantıda aynı zamanda AB’nin Türkiye’nin reform konusundaki çabaları hakkında güncellenmesinin mümkün olacağını anlattı. Yetkili, şöyle konuştu: “Türkiye’nin reform çabaları konusunda bir güncelleme talep edeceğiz. Ağustos ayında Reform Eylem Grubu bir araya gelmiş ve reformların AB ve AB Konseyi’nin standart ve normları çerçevesinde gerçekleştirilmesinin istendiği açıklanmıştı. Eylem Grubu’nun bir sonraki toplantısı Aralık ayının ortasında olacak, bu yüzden ne aşamada olduklarını görmek istiyoruz. Çünkü Eylem Grubu’nun yargının revize edilmesi, yeni bir insan hakları eylem planının oluşturulması gibi sonuçlarını ihtiyatlı şekilde olumlu karşılamıştık. Bu, bizim için önemli çünkü üye ülkeler bu tür gelişmeleri müzakere ve Gümrük Birliği gibi konularla bağlantılı görüyor.”