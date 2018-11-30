AB ile temaslar devam edecek

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında önümüzdeki dönemde ekonomi, enerji ve ulaştırma alanında üst düzey toplantılar yapılması beklenirken, Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonrasında da Varna formatında bir AB-Türkiye zirvesi planlanıyor.

Üst düzey bir AB yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Ankara ile Brüksel arasında enerji, ekonomi ve ulaştırma alanlarında yüksek seviyeli diyalog toplantıları yapılacak. Buna göre, gelecek yıl 5 Şubat’ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın Brüksel’de temaslarda bulunması bekleniyor. Diğer yandan, önümüzdeki aylarda AB Komisyonu Başkan Yardımcıları Jyrki Katainen ve Maros Sefcovic’in, ekonomi konularını görüşmek üzere Türkiye’yi ziyaret etmesi öngörülüyor. Enerji alanında da gelecek yıl ocak ayında Türkiye’den Brüksel’e üst düzey bir ziyaret planlanıyor. 1 Ocak’ta başlayacak Romanya’nın dönem başkanlığında, AB Komisyon, Konsey ve dönem başkanının katılımıyla, daha önce Varna’da düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi benzeri bir toplantı yapılması da gündemde bulunuyor. Söz konusu zirve Mayıs ayında gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından yapılabilecek.

AA

Okunma Sayısı: 98

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.