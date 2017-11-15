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15 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

AB ile uçurum KHK’larla oluştu

15 Kasım 2017, Çarşamba
CHP’li Zekeriya Temizel, “AB ile bizim aramızdaki en büyük uçurum, OHAL kararnameleriyle oluştu. OHAL kararnameleriyle yapılanların bir kısmı bırakın AB’yi, bizim kendi anayasamıza aykırı” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, “AB ile bizim aramızdaki en büyük uçurum, OHAL kararnameleriyle oluştu. Bu uçurum, kapatılamayacak bir noktaya doğru gitmesin. OHAL kararnameleriyle yapılanların bir kısmı bırakın AB’yi, bizim kendi anayasamıza aykırı” diye konuştu. Avrupa Birliği AB Bakanlığının 2018 yılı bütçesinin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor. CHP’li Temizel, bütçe müzakerelerindeki konuşmasında, Türkiye’nin AB ile ilişkilerini üyeliğine karşı olan ülkelere karşı tavır belirleme üzerine değil, üyeliğini destekleyenlerle yürüme şeklinde ilerletmesi gerektiğini söyledi

Çatlakları onarmalıyız

Türkiye’nin AB’ye tam üyelik yolunda adımlarını atmaya kararlılıkla devam etmesi gerektiğini vurgulayan Temizel, “Attığımız adımlar az buz değil. Buralarda kazandığımız mevzileri bırakıp, kazanma ihtimalimiz olmayan yerlerle uğraşmak bize zaman kaybettirir.” ifadelerini kullandı. Temizel, insan hakları, özgürlükler, yargı bağımsızlığı, kaçakçılık ve kara para aklamanın engellenmesi gibi konularda AB’ye üyelik hedefinden bağımsız olarak gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin köklü bir diplomasi geleneği olduğunu vurgulayan Temizel, “Bizler kısa süre içerisinde bu kadar yıldan beri getirdiğimiz bir çabadan vazgeçecek bir ülke değiliz ama yaşadığımız olağanüstü olumsuzluklar nedeniyle ilişkilerimizde kırılma değilse de çatlaklar oluştu. Bu çatlakları bizimle beraber onarmaya hazır devletler de var” değerlendirmesinde bulundu. 

Hukuk devleti ilkesi güçlendirilmeli

Milletvekili Temizel, AB ile ilişkileri doğru yere oturtmak için öncelikle Türkiye’nin kendi içinde hukuk devleti ilkesini güçlendirmesi gerektiğini dile getirerek, “Şu anda AB ile bizim aramızdaki en büyük uçurum, OHAL kararnameleriyle oluştu. Bu uçurum, kapatılamayacak bir noktaya doğru gitmesin. OHAL kararnameleriyle yapılanların bir kısmı bırakın AB’yi, bizim kendi anayasamıza aykırı” yorumunu yaptı. 

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