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12 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

AB projesi başarılı olmalı

12 Ocak 2017, Perşembe
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğinin her iki taraf için de doğru olduğunu belirterek “AB’ye üyelik projesi, Türkiye için de AB için de doğru bir projedir” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliğinin her iki taraf için de doğru olduğunu belirterek, “Bu proje başarılı olmalıdır. Hiçbirimiz mükemmel değiliz, ancak hepimizin bu kadim kıtanın geleceği için söyleyecek sözümüz, sağlayacak katkımız var” ifadesini kullandı.

Diyaloglar önemli

AB Bakanlığı tarafından Londra’da düzenlenen “Türkiye-AB Sivil Toplum Toplantısı: Avrupa’nın Geleceği” toplantısına katılan Hisarcıklıoğlu ‘AB Bakanlığının iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının birbirleriyle diyaloğuna önem verdiğini’ ifade etti. 

‘Müzakerelerin askıya alınmasını üzülerek izliyoruz’

Hisarcıklıoğlu, Avrupa Parlamentosunun, Türkiye-AB müzakerelerini askıya alma kararını üzülerek izlediklerini belirterek, şunları kaydetti:  “AB’yi şikâyet ediyoruz. Zira, Birleşik Krallık hâlâ AB üyesi. Hem de AB’nin en önemli üyelerinden birisi. Türkiye-AB ilişkileri, uzun bir tarihî geçmişe sahip. İlişkilerimizde Birleşik Krallık hükümetlerinin her zaman yapıcı katkıları oldu. Bu tarihî süreçte ilişkiler için bazı kilometre taşları var. Kuşkusuz bunlardan en önemlisi de 2005’teki katılım müzakerelerinin başlatılmasıdır. Aradan geçen sürede Türkiye’nin AB’ye katılım süreci maalesef başarılı olamadı. Esasen, Türkiye’nin AB’ye üyelik projesi doğru bir projedir. Türkiye için doğrudur, AB için de doğrudur. Avrupa kıtası için doğru bir projedir. Arka planında ciddi bir vizyon ve öngörü vardır. O nedenle bu proje başarılı olmalıdır. Hiçbirimiz mükemmel değiliz, ancak hepimizin bu kadim kıtanın geleceği için söyleyecek sözümüz, sağlayacak katkımız var.”

AB’deki değerler herkesin ortak değeri

Hisarcıklıoğlu, AB’nin temel değerleri olan, insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlık haklarına saygı, piyasa ekonomisi gibi değerlerin herkesin ortak değerleri olduğunu, bu değerlerin kıtadaki tüm ülkelerde yerleşmesinde Avrupa bütünleşmesinin çok önemli bir çıta görevi gördüğünü bildirdi. 

Erdoğan: Eyvallah demeyiz

AB ilişkileri konusunda geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Batı’nın ikircikli bir tavır takındığını savunarak, ABD ile ilişkilerin hassas bir dönemde olduğunu söylemişti. AB üyeliğine Türkiye’nin verdiği önemin değişmediğini ve stratejik bir tercih olduğunu kaydeden Erdoğan, “Birliğin ülkemize yönelik tutarsızlığına eyvallah demeyiz. Adımlar iki taraftan atılırsa anlamlı olur. Avrupalı muhataplarımızın ipe un sermekten vazgeçmesi gerekiyor” diye konuşmuştu. 

 

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