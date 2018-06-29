AB süreci canlandırılsın

İktisadÎ Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye’nin de Avrupa Birliği üyelik perspektifini devam ettirmek için daha fazla zaman kaybetmeden süreci canlandırmaya yönelik adımlar atması gerektiğini bildirdi.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye’nin de Avrupa Birliği üyelik perspektifini devam ettirmek için daha fazla zaman kaybetmeden süreci canlandırmaya yönelik adımlar atması gerektiğini bildirdi. Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, AB’nin bugünlerde önemli bir yol ayrımından geçtiğini belirterek, bir yandan göç ve iltica konusunda üye devletler arasında çekişme yaşandığını, diğer yandan, Brexit sonrası AB’nin nasıl bir şekil alacağına yönelik reform çabalarının hız kazandığını aktardı. Zeytinoğlu, Arnavutluk ve Makedonya için ise Haziran 2019’da üyelik müzakerelerinin başlamasının söz konusu olduğunu belirterek, “Yani AB yol alıyor. Türkiye’nin de AB üyelik perspektifini devam ettirmek için daha fazla zaman kaybetmeden süreci canlandırmaya yönelik adımlar atması gerek” değerlendirmesinde bulundu.

OHAL sona ermeli

Zeytinoğlu, şöyle devam etti; “İKV olarak bizde AB ülkelerinde yaptığımız toplantılarda ve Brüksel’deki temaslarımızda, AB’nin Türkiye’ye yönelik olarak inandırıcı bir perspektif sunmamasının ilişkileri bu noktaya getirdiğini her fırsatta belirtiyoruz. AB ile ilişkilerdeki bu kilitlenmeyi açmak için Türkiye’nin de adım atması gerekiyor. Ülkemizin karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının bilincindeyiz. Halktan güçlü bir yetki alan Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki yeni hükümetin bir an önce AB sürecinin canlandırılması için gerekli adımları atmasını ümit ediyoruz. OHAL’in sona ermesini ve gerek ekonomik gerekse siyasî alanda reform ve iyileştirmelerin hızla gündeme getirilmesini temenni ediyoruz.”