AB: Türk halkı demokratik süreçlere ve hukuk üstünlüğüne bağlılığını teyit etti

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn’ın ortak açıklamasında, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinin Türk halkının demokratik süreçlere, sivil özgürlüklere ve hukuk üstünlüğüne güçlü bağlılığı teyit ettiği kaydedildi.

Bugün yapılan açıklamada, "AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'nin gözlem misyonunun değerlendirmesine göre seçmenler gerçek seçime sahipti ama ajitasyon yürütme koşulları eşit değildi. Ayrıca kısıtlayıcı yasal dayanak ve mevcut OHAL yetkileri, toplanma ve medya dahil ifade özgürlüklerini kısıtladı" ifadelerini kullandı.

Mogherini ve Hahn, "Birçok ortak sorunu birlikte konuşmak için cumhurbaşkanı ve meclis ile çalışacağız" sözünü verdi.

RESMİ TEBRİK YOK

AB Sözcüsü Margaritis Schinas da günlük basın toplantısında, "Umarız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Türkiye, göç, güvenlik, bölgesel istikrar ve terörle mücadele gibi önemli konularda AB'nin ortağı olmaya devam edecektir" açıklamasında bulunmuştu.

Ancak, henüz AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik gelmedi.