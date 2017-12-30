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AB Türkiye’yi, Türkiye AB’yi anlamadı

30 Aralık 2017, Cumartesi 21:15
Avrupa ve Türkiye arasındaki sorunların çözümü için fedakarlık gerektiğini belirten Fransız Kültür Merkezi’nin yöneticisi Sebastien de Courtois, “AB Türkiye’yi, Türkiye de AB’yi anlamadı” dedi.

Fransız gazeteci, yazar, tarihçi ve Fransız Kültür Merkezi’nin yöneticisi Sebastien de Courtois, yaptığı açıklamada Avrupa Birliği’ne üyelik konusunda tarafların birbirini anlamadığını söyledi. “Avrupa Birliği konusu karmaşık bir konu” diyen Courtois, “AB Türkiye’yi, Türkiye de AB’yi anlamadı. Bu tartışma beni rahatsız ediyor. Her iki taraf da beklenen fedakarlığı göstermeyecek görünen o ki. Türkler, neye başvurduklarını çok iyi bilmeden yaralandılar. Avrupa ise Türkiye’yi anlama çabası içinde değil. Her iki tarafta da hata ve yanlış anlamalar var” ifadelerini kullandı. 

Siyaset geçer, yapısal sorunlar kalır

“Türkiye zor bir dönemden geçiyor” diyen Courtois, “Ama çıkacak bu zorluklardan. Ben inanıyorum. Türkiye nüfus ve coğrafya açısından son derece önemli. Doğu’nun gözü de Türkiye’de. Onlar için Türkiye, Avrupalı ve Müslüman bir ülke. Bölünme var, ekonomik problemler var, ama asıl zorluk ekoloji ve yarının enerjisi, yarının kenti. Siyasi sorunlar yükselir, iner. Hatta geçer, gider. Ama ekoloji, yarının Türkiye’si nasıl olacak? Bunlar şimdi düşünülmezse yarın çok geç olacak konular. Köyler, tarım terkedilmiş. Eğer Anadolu akıllıca tarımsal alanda yönetilse tek başına dünyanın yarısı kadar üretir. Siyaset geçer, yapısal sorunlar kalır. Büyük konular bu yapısal sorunlardır. Türkiye bana dünyayı açtı ama Türkiye de dünyaya açılmalı, dünyayı dinlemeli. Çünkü Türkiye belirleyici bir aktör ve diğerlerinin ne dediğini dinlemeli” şeklinde konuştu. 

 

İki halkı birbirine yakınlaştıran çalışmalar yapılmalı

Courtois, Türkiye’ye karşı gözlemlerini Amerikanın Sesi’ne verdiği röportajda dile getirerek şunları söyledi; “İnsanlar giderek daha zor yaşıyor. Ücretler durdu, enflasyon, TL’nin değeri. Bir kaç yıl önce ekonomi daha iyiyidi. Bir yükseliyor, bir iniyor. Türk toplumu bir bölünmeden dolayı acı çekiyor. Durum böyle olunca da insanları yaklaştırma rolü kültüre, edebiyata, müziğe düşüyor. Ben de bu akıma inanıyorum. Kitaplarım, konferanslar ve buluşmalarım aracılığıyla bunu gerçekleştirmek istiyorum. Ben hem Türkiye’nin hem de Fransa’nın dostuyum. Bölmekten çok bir- leştirmek için çalışmak istiyorum. Fransa ve Türkiye halkları arasındaki tehlike de bu. İki halkı birbirinden uzaklaştıran değil, yakınlaştıran çalışmalar yapılmalı. Türkiye’yi çok sayıda kişi terk ediyor. Ben terk etmekten üzüntü duyardım. Yeni görevim sayesinde Türkiye’de kalmaya devam ediyorum.”

Etiketler: türkiye, avrupa birliği
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