"ABD, Adalet Bakanlığı heyetine vize vermedi" iddiaları ile ilgili açıklama

Adalet Bakanlığı'ndan, "ABD'ye gidecek heyete vize verilmediği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "ABD, Adalet Bakanlığı heyetine vize vermedi" başlıklı habere ilişkin açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi. Adalet Bakanlığından bir heyetin, 29 Ekim-4 Kasım tarihlerinde ABD resmi makamlarınca yapılan bir davet üzerine, bu ülkeye çalışma ziyareti planladığı hatırlatılan açıklamada, "Ancak iki ülke arasında son dönemde yaşanan vize krizi nedeniyle adı geçen ziyaret, Bakanlığımızca iptal edilmiştir. Doğal olarak Bakanlığımız mensuplarının şahsen veya onlar adına resmi kanallardan yapılmış herhangi bir vize başvurusu da bulunmamaktadır. Dolayısıyla 'Adalet Bakanlığı heyetine vize verilmediği'ne ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi. AA

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