ABD Büyükelçiliği Kayseri'deki saldırıyı kınadı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin Ankara Büyükelçiliği, Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'ndan izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı saldırıyı kınayarak, "Böyle alçak eylemlerin hiçbir gerekçesi olamaz" dedi.

ABD Ankara Büyükelçiliği, Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'ndan izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan ve 13 askerin şehit olduğu bombalı araç saldırısıyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden bir açıklama yayımladı. ABD Ankara Büyükelçiliği'nce saldırı kınanarak, "Kayseri'deki terör saldırısını kınıyoruz. Böyle alçak eylemlerin hiçbir gerekçesi olamaz" denildi. DHA

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