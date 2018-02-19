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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

ABD Büyükelçiliği önündeki caddenin yeni tabelası asıldı

19 Şubat 2018, Pazartesi 16:50
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliğinin önündeki caddenin "Zeytin Dalı" olarak değiştirilen ismine ait tabela asıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan kararla, Çankaya'nın Ayrancı semtinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliğinin önünden geçen caddenin ismi değiştirilmişti.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Numerataj Şube Müdürlüğü ekiplerince caddenin adının bulunduğu direkteki "Nevzat Tandoğan" isim tabelası indirilerek yerine "Zeytin Dalı" yazılı tabela yerleştirildi.

AA

Etiketler: zeytin dalı harekatı, ankara, cadde, abd
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  • HÜSEYİN İLHAN

    19.2.2018 18:10:32

    Acaba yarın ne ad verilecek.Bakalım esen rüzgar bunu gösterir.

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