ABD Büyükelçiliğine saldırı davasında soruşturma tamamlandı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahla ateş edilmesine ilişkin 4 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine 20 Ağustos 2018'de ateş açılmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan'ın hazırladığı iddianamede, olay günü otomobilde bulunan ve saldırıyı gerçekleştiren Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın yanı sıra Gündaş'ın patronu olan Ersin Bayram ile saldırı sırasında kullanılan otomobilin üzerine kayıtlı olduğu Talip Bora Kılıç "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianame, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Şüpheliler için istenen cezalar

Şüphelilerden Bayram'ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçunun yanı sıra "yabancı devlete karşı diğer hasmane hareketlerde bulunma", "birden fazla kişi ile silahla tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kamu malına zarar verme" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 55 yıla kadar hapsi istendi.



Şüphelilerden Gündaş'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak", Çelikten'in "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarının yanı sıra Bayram ile aynı suçlardan 49 yıl 6'şar ay, Talip Bora Kılıç'ın ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçunun yanında diğer suçlardan toplam 45 yıla kadar hapsi talep edildi.