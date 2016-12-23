ABD Büyükelçisi Bass: Suçlamaları reddediyoruz

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov cinayetiyle ilgili "Suçlamaları reddediyoruz, saldırıyı kınıyoruz" diye konuştu. Bass, Karlov'a yönelik saldırının arkasında ABD'nin yardım ettiğine yönelik iddiaları için "ABD'nin desteği olduğuna dair delil yok" dedi.

NTV’ye konuk olan ABD Büyükelçisi John Bass gündeme dair soruları cevapladı. Bass’in yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

RUS BÜYÜKELÇİ CİNAYETİ

"Türkiye’de yaşanan terör olaylarından rahatsızız. Terör örgütlerine çağrı, Silahları bırakın şiddet kullanmaktan vazgeçin. Türkiye Rusya arasındaki ilişkilere yapılan bir saldırı olmasının yanından diplomasi mesleğine de yapılmış bir saldırıdır. Suçlamaları reddediyoruz. Saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırının yapılmasın katkı sağlayanların mümkün olduğunca çabuk şekilde adalet önüne çıkarılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. ABD’nin bu saldırıda desteği olduğuna yönelik delil yok. Bu iddiaları şiddetle reddediyoruz. Soruşturmaya destek önerisinde bulunduk.

GÜLEN'İN İADESİ

Fetullah Gülen’in iadesi talebinin incelenmesi ilgili süreçte herhangi bir yavaşlama yok. Hukuk sistemimizdeki farklılıklar nedeniyle dava hakkında çok fazla konuşulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz dava hakkında ne kadar az konuşuyorsak konuyu o kadar ciddiye alıyoruz demektir. (Trump, Gülen'i iade konusunda istekli görünüyor... Sizin düşünceniz nedir? sorusu üzerine) Bir sonraki yönetim için konuşamam. ABD Türkiye’nin güçlü olmasını istiyor. Türkiye2nin bölünmesi karmaşa içinde olması bizim menfaatimize değildir. Ben yeni yönetimde nasıl politika değişikliği görürsek görelim bu hususların Türkiye’ye yaklaşımın temeli olarak kalacağına eminim.

SURİYE İÇİN ÜÇLÜ MEKANİZMA

Bu son derece yapıcı bir adım. Suriye’nin geri kalanında ateşkesi sağlayıp sağlamayacağını göreceğiz.

TÜRKİYE-RUSYA YAKINLAŞMASI

Türkiye’nin Rusya ile iyi ve yapıcı bir ilişki kurmasını anlıyoruz ve destekliyoruz. Bu durumu A ve B arasında ikili bir seçim gibi görenler günümüz dünyasını iyi okuyamıyorlar. Bununla beraber Rus hükümetinin bazı politikalarıyla ilgili temkinli davranılmasının öneririm. Rusya bir ülkenin bir kısmını askeri yolla işgal eden son zamanlardaki tek Avrupa ülkesi. Türkiye’nin Rusya ile ilişkileri geliştirirken bu gerçekleri dikkate alması gerektiğini düşünüyoruz.