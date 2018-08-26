ABD'de AVM'ye silahlı saldırı: 4 ölü, 11 yaralı

ABD'nin Florida eyaletinin Jaksonville kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen video oyunu turnuvası esnasında silahla ateş açıldı.
Saldırgan olduğundan şüphelenilen bir kişi ölü ele geçirildi
Polis, saldırgan olduğundan şüphelenilen bir kişinin ölü ele geçirildiğini, olay yerinde ikinci bir saldırganın olup olmadığının bilinmediğini açıkladı.
ABD basınına konuşan bir kaynak, olayda saldırgan dahil 4 kişinin öldüğünü, 11 kişinin de yaralandığını belirtti.
Soruşturma sürerken, olay yeri yakınlarına giriş ve çıkışlar kapatıldı.
AA