ABD'deki kritik davada jüri, ikinci günde de karara varamadı

ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmekle suçlanan ve New York'ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada sanık Atilla'nın suçlu olup olmadığını belirlemek için görüşmelere başlayan jüri üyeleri ikinci günde (Perşembe) de bir karara varamadı.

Görüşmelere çarşamba öğleden sonra başlayan jüri üyeleri, davanın yargıcı Richard Berman'dan firari eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın 13 Aralık tarihinde verdiği ifadesinin bir bölümünü inceleme ve kendilerine verilen yasal talimatların bazı bölümlerine açıklık getirilmesi taleplerinde bulundu. Savcılık ve savunma makamlarının ilk talep üzerinde anlaşması üzerine jüri üylerine Korkmaz'ın ifadelerinin transkripti gönderildi Jürinin ikinci talebi üzerinde bir uzlaşmaya varılamaması üzerine Yargıç Berman, savcılık ve savunma makamından cuma günü yerel saat ile 8:00'da (TSİ:16:00) toplanıp bir bir karara varmalarını istedi. Atilla'ya atfedilen suçlar arasında ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek, ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek, kara para aklamak ve kara para aklama suçuna iştirak etmek bulunuyor. Bugün (Cuma) görüşmelerine devam edecek olan 12 Jüri üyesinin Atilla'ya yöneltilen 6 farklı suçun her birine ayrı ayrı karar vermesi ve bütün kararları oybirliğiyle alması gerekiyor. Jürinin karar üzerinde uzlaşamaması durumunda ise davanın yargıcının "yeniden yargılama" kararı alma olanağı bulunuyor. AA

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