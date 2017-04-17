ABD'den 16 Nisan halk oylaması açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, 16 Nisan anayasa değişikliği halk oylamasıyla ilgili açıklamasında, "Her iki taraftan seçmenleri ve tarafları, Türkiye'nin geleceği için beraber çalışmaya odaklanmaya ve anlamlı bir siyasi diyalogu sürdürmeye teşvik ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) oylamayla ilgili ilk değerlendirme raporuna da atıf yapılan açıklamada, teşkilatın raporunda yer alan endişelerin not edildiği ve birkaç hafta sürecek nihai raporun da bekleneceği ifade edildi. AA

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