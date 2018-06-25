ABD'den Münbiç açıklaması

Pentagon Sözcüsü Rankine-Galloway, Münbiç'te Türk-Amerikan ortak devriyelerinin ne zaman başlayacağına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Türk ve Amerikan savunma yetkililerinin "Münbiç yol haritasının uygulanmasını" görüşmek üzere 22-23 Haziran tarihlerinde Ankara'da bir araya geldiğini söyledi.

Söz konusu toplantılarda yetkililerin Münbiç yol haritasının ikinci aşamasına odaklandıklarını vurgulayaran Rankine-Galloway, "Geçtiğimiz hafta sonu yapılan toplantılar 4 Haziran'da üzerinde mutabık kalınan Münbiç yol haritasının uygulanması için Türkiye ile ABD savunma yetkilileri arasında devam eden diyaloğun ve Münbiç yakınlarında güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik vaadimizin bir parçasıydı. Ek olarak yapacağımız yeni bir duyuru yok." dedi.

Münbiç'te Türk-Amerikan ortak devriyelerin ne zaman başlayacağı sorusuna Rankine-Galloway, "Bu konuda görüşmeler devam ediyor." yanıtını verdi.