ABD'den Osman Kavala açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye'den "ifade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve dernekleşme haklarına saygı göstermesini ve keyfi tutuklamalara son vermesini" istedi.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin 16 sivil toplum, medya ve iş dünyası lideri hakkında açılan davada sunulan iddianame nedeniyle ciddi anlamda endişe duyduğu belirtildi. Açıklamada ifade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve dernekleşme gibi hakların kullanılabilmesi her sağlıklı demokrasinin temeli olduğu vurgulandı. AA

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