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18 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

ABD'den referandum açıklaması

17 Nisan 2017, Pazartesi 23:47
Bir soru üzerine Spicer, Türkiye'deki halk oylamasıyla ilgili, "Uluslararası bir komisyon değerlendirmesini yapıyor ve 10-12 gün içinde bir rapor açıklayacak. Bunu bekleyeceğiz, bırakalım şu anda onlar işini yapsın." yorumunu yaptı. Türkiye'de bir seçim yapıldığını ve insanların bu seçimlere katılarak oy verdiklerini ifade eden Spicer, herhangi bir yorum yapmadan önce ilgili komisyonların çalışmalarının tamamlanması gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray'dan kısa bir süre önce de ABD Dışişleri Bakanlığı, halk oylamasıyla ilgili, "Her iki taraftan seçmenleri ve tarafları, Türkiye'nin geleceği için beraber çalışmaya odaklanmaya ve anlamlı bir siyasi diyalogu sürdürmeye teşvik ediyoruz." değerlendirmesi yapılmıştı.

AA

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