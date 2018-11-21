ABD ile Hakan Atilla konusunda anlaşıldı mı?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Hakan Atilla’nın Türkiye’ye gönderilmesi konusu var. İkili anlaşmalar çerçevesinde hapis cezasının geri kalanını Türkiye’de geçirebilir” dedi.

Eski Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla İran'a yönelik yaptırımların delinmesiyle ilgili ABD'de görülen davada 32 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Hakan Atilla normal koşullarda 25 Temmuz'da cezasını tamamlayarak hapisten çıkacak. Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hakan Atilla'nın Türkiye'ye gönderilmesi konusu var. İkili anlaşmalar çerçevesinde hapis cezasının geri kalanını Türkiye'de geçirebilir. Bu konuda ne yapılabileceğini değerlendirdik" dedi. Halkbank konusuna da değinen Çavuşoğlu, ABD Hazine Bakanlığı ve Güney New York bölgesindeki mahkemede konuya yönelik yargı sürecinin devam ettiğini söyledi ve Halkbank'ın ABD yaptırımlarını ihlal etmediğini savundu. Sputnik Türkiye

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