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28 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

ABD ile Türkiye arasındaki vize krizi ile ilgili yeni gelişme

28 Aralık 2017, Perşembe 18:15
ABD, Türkiye ile vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağı mesajını verdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağını bildirdi. 

Vize hizmetleri karşılıklı başlıyor

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, ekim ayından bu yana Türk hükümetinin ABD'nin Türkiye'deki misyonundaki yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığı, ABD'nin büyükelçilik ve konsolosluklarındaki yerel çalışanlarının, Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağı dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kaldığı iddia edildi.

Açıklamada, Türk hükümetinin ileride ABD misyonlarındaki yerel çalışanlardan birini gözaltına almak ya da tutuklamak istediğinde, Türk makamlarının Amerikan hükümetini önceden bilgilendireceğini kaydettiği öne sürüldü.

ABD Büyükelçiliğinin mesajında, "Söz konusu güvencelere karşı gösterilen bağlılığa istinaden, ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun, Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır." ifadesi yer aldı. 

Washington Büyükelçiliğinden açıklama

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ABD'nin vize adımına karşılık, ABD vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarının kaldırıldığını açıkladı.

Büyükelçilik, Türkiye'de yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili ABD'ye herhangi bir güvence verilmediğini bildirdi.

8 Ekim'de askıya alınmıştı

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmişti. Topuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı.

Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı tutuklamaya tepki göstermişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Metin Topuz'la ilgili olarak, "25 Eylül 2017 tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan söz konusu kişi ABD Konsolosluğunun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir." açıklamasını yapmıştı.

ABD'nin, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayanlara ilişkin vize hizmetlerini 8 Ekim'de askıya aldığını duyurması üzerine Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de "ABD'deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır." açıklamasında bulunmuştu.

AA

Etiketler: türkiye, abd, vize
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