ABD'li senatör: Suudilerin Kaşıkçı açıklaması güvenilir değil

İlk paylaşmında Suudi açıklamasından 'Suudi anlatısı' diye söz eden Graham "Kaşıkçı ile ilgili yeni Suudi anlatısının durumu gerçekte olduğundan daha küçük göstermek için yapıldığından şüpheleniyorum" dedi.

Cumhuriyetçi senatör ​"Önce Kaşıkçı'nın konsolosluktan ayrıldığını söylediler ve bu, Suudi Arabistan'ın olaydaki rolünün üstünü örtmek içindi. Şimdi bir arbede yaşandığını ve Veliaht Prens'ten (Muhammed bin Selman) habersiz olarak konsoloslukta öldüğünü söylüyorlar" diye devam etti.

ABD Kongresi'nde Kaşıkçı vakasıyla ilgili Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanması çağrılarının başını çeken ​Graham, "Bu son 'açıklamayı' güvenilir bulmak çok zor" vurgusu yaptı.

To say that I am skeptical of the new Saudi narrative about Mr. Khashoggi is an understatement. https://t.co/am4fraUL6H