ABD'li senatör: Suudilerin Kaşıkçı açıklaması güvenilir değil

Suudi kraliyetinin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda ölümüne ilişkin yaptığı açıklamaya ABD'deki Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen senatörü Lindsey Graham Twitter'dan tepki gösterdi.

İlk paylaşmında Suudi açıklamasından 'Suudi anlatısı' diye söz eden Graham "Kaşıkçı ile ilgili yeni Suudi anlatısının durumu gerçekte olduğundan daha küçük göstermek için yapıldığından şüpheleniyorum" dedi.

Cumhuriyetçi senatör ​"Önce Kaşıkçı'nın konsolosluktan ayrıldığını söylediler ve bu, Suudi Arabistan'ın olaydaki rolünün üstünü örtmek içindi. Şimdi bir arbede yaşandığını ve Veliaht Prens'ten (Muhammed bin Selman) habersiz olarak konsoloslukta öldüğünü söylüyorlar" diye devam etti.

ABD Kongresi'nde Kaşıkçı vakasıyla ilgili Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanması çağrılarının başını çeken ​Graham, "Bu son 'açıklamayı' güvenilir bulmak çok zor" vurgusu yaptı.