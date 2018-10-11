ABD Maslahatgüzarından Brunson'a ziyaret

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ı, İzmir'deki evinde ziyaret etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan, "sağlık sorunları" nedeniyle de tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'u İzmir'deki evinde ziyaret etti. Brunson'ın, çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı evine gelen Hovenier, burada yaklaşık 45 dakika kaldı. Hovenier, buradan ayrılırken gazetecilere açıklama yapmadı. İzmir'de, terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis istemiyle yargılanan Brunson, yarın dördüncü kez hakim karşısına çıkacak. Tutukluluğu ev hapsine çevrilen Brunson'ın avukatı, müvekkilinin "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı" kararına ilişkin İzmir'deki Ağır Ceza Mahkemelerine yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından, 3 Ekim'de Anayasa Mahkemesine başvuru yapmıştı. AA

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