"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

ABD Maslahatgüzarından Brunson'a ziyaret

11 Ekim 2018, Perşembe 20:13
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ı, İzmir'deki evinde ziyaret etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan, "sağlık sorunları" nedeniyle de tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'u İzmir'deki evinde ziyaret etti.

Brunson'ın, çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı evine gelen Hovenier, burada yaklaşık 45 dakika kaldı.

Hovenier, buradan ayrılırken gazetecilere açıklama yapmadı.

İzmir'de, terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis istemiyle yargılanan Brunson, yarın dördüncü kez hakim karşısına çıkacak.

Tutukluluğu ev hapsine çevrilen Brunson'ın avukatı, müvekkilinin "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı" kararına ilişkin İzmir'deki Ağır Ceza Mahkemelerine yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından, 3 Ekim'de Anayasa Mahkemesine başvuru yapmıştı.

AA

Etiketler: ABD, Brunson, hapis
Okunma Sayısı: 295
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Diplomatik güvenliğimize vurulmuş bir darbe

    Fay hatlarını tetikledi

    Ah almadan af

    Alpay eşine böyle veda etti

    Enflasyon nasıl düşer?

    ABD Büyükelçiliğine saldırı davasında soruşturma tamamlandı

    Avrupa'dan Akkuyu nükleer santrali uyarısı

    Türkiye, rahip Brunson konusunda ABD ile anlaştı iddiası

    İsrail, Filistin milletvekilini serbest bıraktı

    Gazze'nin yüzde 80'i insani yardımlarla geçiniyor

    'Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurulacak'

    ABD Maslahatgüzarından Brunson'a ziyaret

    ABD: Çin, Rusya'dan daha tehlikeli

    'Türkiye, Yemen'de meşru hükümeti desteklemeye devam edecek'

    AB'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı mesajı

    Trump'tan ABD Merkez Bankası FED'e tepki

    İsrail'de sivil silahlanma artıyor

    Mekke-Medine arası hızlı tren seferleri başladı

    İktidar, bu sese kulak vermeli

    Kayseri'de terör örgütü IŞİD'e operasyon: 7 gözaltı

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Cevher İLHAN

    Nur Talebelerinin haklılığı AİHM kararıyla tescil edildi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Denge ve denetim
    Genel

    Nasıl yaşarsan öyle gömülürsün
    Kadir AKBAŞ

    Adalet amacından sapmak!
    Faruk ÇAKIR

    Sen yokuşa hazır ol
    Genel

    Ötelemek çare değil
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    İhalenin tiksindiren yüzü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.