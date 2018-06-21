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21 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

ABD medyası: Türkiye F-35'leri kullanamayacak

21 Haziran 2018, Perşembe 12:05
ABD merkezli The Drive dergisinde yayınlanan bir yazıda, Türkiye'nin, ABD'den teslim alması gereken beşinci nesil F-35 uçaklarını, bazı eksik sistemler nedeniyle kullanamayacağı iddia edildi.

The Drive dergisinde yayımlanan bir yazıda, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in, Türk mevkidaşlarına, 'F-35 uçaklarını teslim alsalar bile bu uçakların hiçbir zaman çalışabilir hale gelmeyeceğini söylediğine ilişkin doğrulanmamış söylentiler olduğunu' belirtiliyor.

Yazıda, bu söylentilerin doğru olması halinde, bunun, F-35 jetleri için yedek parça ve sürdürülebilirlik açısından gerekli olan başka alanlar konusunda hayati bir destek sistemi olan ALIS'e erişiminin engelleneceği anlamına geldiği kaydediliyor.

Nitekim yazıyı kaleme alan Trevithick'e göre, Türkiye teslim alacağı F-35 jetlerini bir biçimde uçabilir hale getirebilse bile yedek parçalar olmadan bu uçakları çok uzun süre kullanamayacak.

F-35 jetlerinin üreticisi olan Lockheed Martin'in sitesinde ALIS sistemine ilişkin olarak, jetlerin uçabilmesi için çelik, elektronik bilimi ve motor gücünden daha fazlasının gerekli olduğu belirtiliyor. F-35 operatörlerinin uçağın sistemlerini koruyabilmek ve sürdürülebilir olmasını sağlamak için otonom lojistik bilgi sistemi olan ALIS'e ulaşabilmesi gerektiği ifade ediliyor. Zira ALIS'in, uçakların 'bilişim omurgası' olduğu ve gücünü desteklediği belirtiliyor.

ABD Senatosu dün F-35 jetlerinin Türkiye'ye satışını askıya alan tasarıyı kabul etmişti. ABD Savunma Bakanlığı'nın 2019 bütçesini düzenleyen yasa tasarısının Türkiye'yi ilgilendiren kısmında, F-35 savaş uçaklarının, 'Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alarak NATO'yu tehdit etmediği ve ABD vatandaşlarını tutuklamadığını ispatlamasının ardından satışının gerçekleşebileceği' ifade ediliyor.

Diğer taraftan üretim ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye ilk teslimatının bugün yapılması bekleniyor.

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: F-35, ABD, Türkiye, uçak, teslimat
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