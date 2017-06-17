ABD'nin uyarsı hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nun yayınladığı güvenlik mesajına ilişkin, "ABD makamları bu açıklamayı herhangi bir somut istihbarata istinaden değil, güvenlik makamlarımızca alınan mutat önlemlere dayanarak yapmıştır." ifadesini kullandı.

Müftüoğlu, yaptığı açıklamada, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunun yayımladığı güvenlik mesajı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul/Şişli ve Mecidiyeköy çevresinde alınan bazı güvenlik önlemleri hakkında bir mesaj yayımlamıştır. ABD makamları bu açıklamayı herhangi bir somut istihbarata istinaden değil, güvenlik makamlarımızca alınan mutat önlemlere dayanarak yapmıştır." AA

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