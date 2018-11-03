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3 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

'ABD, PYD'ye sahip çıkmaya devam edecek'

03 Kasım 2018, Cumartesi 19:33
SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Yalçın, "ABD Suriye'de her ne istiyorsa elindeki tek kullanışlı aktörün PYD olduğunu düşünüyor, bu yüzden uzun müddettir PYD'ye sahip çıkıyor ve sahip çıkmaya devam edecek." dedi.

SETA'da düzenlenen "ABD'nin Suriye Stratejisi" konulu panelde konuşan Yalçın, ABD'nin, eski başkan Ronald Reagan döneminden bu yana uluslararası sistemin kendisine verdiği imkanları kullanarak, sürekli saldırgan bir uluslararası strateji izlediğini söyledi.

ABD'nin 2009-2017 yılları arasında başkanlığını yapan Barack Obama ile mevcut başkanı Donald Trump'ın izlediği politikanın aynı, hatta Obama'nın çok daha agresif olduğunu savunan Yalçın, "Trump daha küstah bir dil kullandığı için onu daha agresifmiş gibi gösteriyor." ifadesini kullandı.

Yalçın, ABD'nin Suriye politikasına ilişkin, şunları kaydetti:

"'Burada bana en fazla yakın çalışacak aktör kim?' PYD. Neden? Çünkü bana en fazla muhtaç aktör. 'Ben PYD ile devam ettiğim müddetçe PYD bana ihanet edemez.' Bütün diğer aktörler, mesela Türkiye ihanet edebilir, İran ve Rusya ile zaten çalışılmaz, diğer aktörlerin hepsinden sorun çıkabilir ama PYD'nin yaratacağı sorun yok. 'O kadar masraf yapıp, ordu kurmuşum.' Dolayısıyla her halükarda bunu elinde tutmak istiyor. Dolayısıyla ABD Suriye'de her ne istiyorsa elindeki tek kullanışlı aktörün PYD olduğunu düşünüyor, bu yüzden uzun müddettir PYD'ye sahip çıkıyor ve sahip çıkmaya devam edecek."

'Trump'ı tercih ederim'

ABD'nin Suriye ve Irak'ta İran'ı önceleyen stratejisine de değinen Yalçın, "Bu iki ülkede İran'ı geride tutmak için Türkiye'ye ihtiyacı daha fazla olacağından PYD'yi feda etme şansı daha yüksek olacak ama bugün itibariyle Amerikan'ın herhangi bir anlamda net, belirlenmiş bir hedefi olmadığı için aslında bir sürümcemede. Ama diğer taraftan eğer böyle devam ederse Türkiye de kendine başka bir yol açmaya başlar. İstanbul'daki dörtlü zirve böyle boşluk alanları yaratıyor. 'Obama'yı mı Trump'ı mı tercih edersin?' diye sorarsanız, Trump'ı tercih ederim. Çünkü, Obama Türkiye'yi hedefe koyup vuruyordu, Trump'ın bu düzensizliği sayesinde biz Suriye ve Irak'ta manevra alanı buluyoruz." şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: Trump, ABD, pyd, SETA
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