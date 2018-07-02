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2 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

ABD Savunma Bakanlığı'ndan F-35 açıklaması

02 Temmuz 2018, Pazartesi 21:35
Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, "Türkiye'nin iki F-35 savaş uçağının Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne vardığını biliyoruz. Türk pilotları ve bakım personeli de Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne vardılar." dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, Türk F-35 savaş uçağı pilotları ve bakım personelinin kısa bir süre içinde Arizona'da uçuş eğitimlerine başlayacağını ve ABD hükümetinin, Türkiye'nin F-35 programına katılımı konusunda henüz herhangi bir karar vermediğini söyledi.

Mevcut anlaşmalar kapsamında uçağın bir süre ABD'de gözetimde kalacağını belirten Manning, bu sürenin uçağı alacak ülkenin pilotlarının eğitimlerinin tamamlanmasına bağlı olduğunu ve bunun ortalama bir iki yıl sürebileceği kaydetti.

ABD Kongresi'nde F-35 uçaklarının Türkiye'ye verilmesinin engellenmesine yönelik girişimlere de değinen Manning, "ABD hükümeti, henüz Türkiye'nin F-35 Müşterek Taaruz Uçağı Programı'na katılımı konusunda bir karar vermedi. Türkiye yakın ve kilit bir NATO müttefiği ve 2002'den beri F-35 programının uluslararası katılımcısıdır." şeklinde konuştu.

Pilotlar iki ay içinde uçuşlara başlayacak

Aynı toplantıda konuşan Pentagon'daki Müşterek Programlar Masası Sözcüsü Yarbay Mike Andrews de Arizona'da eğitim gören Türk pilotların bir iki ay içinde uçuşlara başlayacağını söyledi.

Bir politika değişikliği olması durumunda Türkiye'nin mülkiyetini teslim aldığı iki F-35 uçağını alıp alamayacağına ilişkin bir soruya Yarbay Andrews, "Bakanlık teklif edilen yasalara ilişkin yorum yapmaz. Birşeyler değişmediği sürece onlar (pilot ve bakım personeli) akademi eğitimlerine devam edecekler." yanıtını verdi.

 

 

AA

Etiketler: F-35, uçak, Türkiye, ABD
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