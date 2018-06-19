ABD Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı, 'Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri' doğrultusunda mutabık kalınan Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye ile Menbiç yakınlarında eşgüdümlü, ancak bağımsız şekilde devriye misyonu yürütüyoruz" denildi. Menbiç Askeri Meclisi ise dünkü açıklamasında, TSK'nın Menbiç kent merkezine girmediğini, Fırat Kalkanı Harekatı ile kontrol altına alınan bölge tarafında devriye görevi yaptığını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) tarafından dün yapılan açıklamada, daha önce mutabık kalınan 'Menbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri' doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Menbiç arasında kalan hatta Türk ve ABD askerlerinin 18 Haziran'dan itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığını açıkladı.

Konuyla ilgili ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan da açıklama yapıldı. Amerika'nın Sesi'ne konuşan Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Türkiye ile Menbiç yakınlarında eşgüdümlü, ancak bağımsız şekilde devriye misyonu yürütüklerini söyledi. Pahon, "Türkler bir yanda, biz diğer yanda devriye geziyoruz. Bu devriyeler ortak yürütülmüyor. Devriler kentin içinde değil. Devriyeler, Menbiç'in batısında ileri birlik hattı yakınındalar. Menbiç'in uzun vadede güvenliğine destek sağlıyorlar ve Amerika'nın müttefiki Türkiye'ye olan yükümlülüğümüzü yerine getiriyorlar" diye konuştu.

Dün yaşanan gelişmeden sonra Menbiç'teki Askeri Meclis tarafından da bir açıklama yapıldı. Askeri Meclis, TSK'nın kent merkezine girmediğini, Fırat Kalmanı Harekatı alanında devriye gezdiğini, ABD askerlerinin ise Askeri Meclis'in bulunduğu hatta devriye görevini yürüttüğünü bildirdi.