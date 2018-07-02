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2 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

ABD vatandaşı emekli asker Müslüman oldu

02 Temmuz 2018, Pazartesi 17:44
Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ABD vatandaşı emekli asker Andrew Miller Todd, ilçe müftülüğünde Müslüman olup, Selahaddin ismini aldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ABD vatandaşı emekli asker Andrew Miller Todd Müslüman olup Selahaddin ismini aldı. Todd beraberindeki eşi Meral Todd ile Erdemli Müftülüğüne giderek yetkililere Müslüman olmak istediğini bildirdi. Burada Erdemli Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu öncülüğünde Kelime-i Şehadet getiren Todd, Müslüman oldu.

Todd, yaptığı açıklamada, uzun yıllardır dinler hakkında araştırmalar yaptığını, Tevrat ve İncil'i de incelediğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim'i ve İslam dinini inceledikten sonra huzuru İslam'da bulduğunu belirten Todd, şöyle konuştu:

"Tanrı inancıyla ilgili çok sorularım oldu. Bu sorulara cevap bulmak amacıyla araştırmalar yaptım ve Hristiyanlıktaki tanrı inancı beni tatmin etmedi. Görev yaptığım yerlerde kafamı kurcalayan sürekli sorular oldu ve bunlara cevap aradım. Benim kafamda oluşan bu soruların doğru cevabını İslam'da bularak rahatladım."

Selahaddin ismini alan Todd, en büyük isteğinin de hacca gitmek olduğunu kaydetti.

Müftü Türkmenoğlu da Müslüman olan Todd'u tebrik edip, çeşitli kitaplar hediye etti.

 

AA

Etiketler: Müslüman, ABD, İslâm
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