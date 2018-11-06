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6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Abdullah Tivnikli ebedi yolculuğuna uğurlandı

06 Kasım 2018, Salı 17:00
İşi adamı Abdullah Tivnikli için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Başkanı Yıldırım, bazı bakanlar ve iş adamları katıldı.

İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli, ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Abdullah Tivnikli için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, eski bakanlardan Recep Akdağ, Taner Yıldız ve Nihat Zeybekci, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Onursal Başkanı Osman Nuri Topbaş, bazı belediye başkanları, çok sayıda iş adamı, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı.

"Marmara İlahiyat Camisi kendilerinin bir eseridir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, Abdullah Tivnikli'nin bir vakıf insan olarak gelecekte de kendisinden sonra hayırlarını devam ettirecek bir nesil bırakmanın gayreti içinde olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Bugün de bu anlamlı mekanda, Marmara İlahiyat Camisi'nde -ki kendilerinin bir eseridir- bu cenaze namazını kılmak suretiyle onu uğurluyor olmak ne kadar bu işin anlamlı olduğunu göstermesi bakımından çok şeyler ifade ediyor." dedi.

Musalla taşının birçok şeyi, vaiz olmak suretiyle anlattığını dile getiren Erdoğan, "Bizler de buradan nasibimizi aldık, alıyoruz diye düşünüyorum. Her görüşmemizde söylediği şeyler zaten bu minval üzereydi. Rabbimden, niyazımız odur ki mekanı cennet olsun. Kendisinden sonra evlatlarının bu minval üzere devamı duamız. Ailesine ve camiamıza sabırlar diliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tivnikli'nin tabutuna omuz verdi.

Abdullah Tivnikli'nin cenazesi, Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

***

Abdullah Tivnikli vefat etti

İş insanı Abdullah Tivnikli bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah vefat etti. Tivnikli’nin cenazesi, Marmara İlahiyat Camisi’nde bugün ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tivnikli, katılım bankacılığı konusunda da uzman isimlerden biriydi.

Eksim Yatırım Holding, Tivnikli’nin vefat haberini şu açıklamayla duyurdu:

“Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli, İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede, 59 yaşında vefat etti. Türkiye’de ve İngiltere’de aldığı lisans ve lisansüstü eğitimlerin ardından, genç yaşlarından itibaren önemli projelerde görev alan Abdullah Tivnikli, yöneticilik görevlerinin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında yaptığı hayırseverlik işleriyle de tanınıyordu.”

 

 

 

AA

Etiketler: abdullah tivnikli, cenaze namazı
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