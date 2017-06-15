Acı haber Bingöl'den geldi

Bingöl'ün Genç İlçesi kırsalında önceki gün güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden biri, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Genç İlçesi Yeniyazı bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 asker yaralandı. Yaralılar, helikopterle bölgeden alınarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerden biri, doktorların tüm çabasına karşun kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit asker için yarın Bingöl Havalimanı’nda resmi tören düzenleneceği belirtildi. DHA

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