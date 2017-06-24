Acı haber Bingöl'den geldi!

Bingöl'ün Genç İlçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı, operasyonlarını sürdüren askerlerin geçişi sırasında infilak ettirildi.

Patlamada yaralanan 3 askerden ağır yaralanan Yüzbaşı Arif Kalafat, sevk edildiği Elazığ'daki hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 2 askerin tedavileri sürüyor.

Genç İlçesi Yeniyazı kırsalında dün akşam saatlerinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı, askerlerin geçişi sırasında infilak ettirildi.

Patlamada 3 asker yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Yüzbaşı Arif Kalafat, Bingöl'deki ilk müdahalesinin ardından helikopter ile Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Yüzbaşı Arif Kalafat, bugün sabah saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 2 askerin Bingöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri ise sürdürülüyor.

Yaralı askerleri hastanede ziyaret eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Milletvekili Enver Fehmioğlu, Vali Yavuz Selim Köşger, Emniyet Müdürü Metin Akay hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilere konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaralı 2 askerin Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğünü belirterek, "Hafif diyebileceğimiz yaralı askerlerimiz. Hayati bir tehlikeleri yok çok şükür. Birinde geçici bir işitme kaybı, diğerinde bacağında bir kırık söz konusu. Onlarla ilgili gerekli tedaviler başlamış durumda. Onlara da Allah'tan şifalar diliyoruz. Terörü bir kez daha lanetliyoruz. Terör, hiçbir kutsalı olmadığını bir kez daha göstermiş oldu. Ramazan vakti, bayrama az bir süre kala yapılan bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Gerekli çalışmaları kurumlarımız yapıyorlar. Terör örgütleri ile ilgili gerekli operasyonlar yürütülüyor. İnşallah en kısa sürede o çalışmalardan da sonuç alınır diye temenni ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Yaralılarımıza şifalar diliyorum. Bir kez daha terörü lanetliyorum" diye konuştu.