Acı haber Hakkari'den geldi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir güvenlik korucusunun şehit olduğu, bir güvenlik korucusunun yaralandığı bildirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Mehendi bölgesinde 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Aktütün Hudut Tabur Komutanlığı unsurları ile arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik korucularının el yapımı patlayıcıya basması sonucu bir güvenlik korucusunun şehit olduğu, bir güvenlik korucusunun yaralandığı belirtildi. Yaralı güvenlik korucusunun Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi. AA

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