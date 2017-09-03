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4 EYLÜL 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Acı haber Hakkari'den geldi!

03 Eylül 2017, Pazar 23:07
Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ne bağlı Güven Dağı'nın batısındaki Kovan Tepe'ye, sınırın Irak tarafından PKK'lı teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırıda, 1 asker şehit oldu.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"3 Eylül 2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Güven Dağı batısındaki Kovan Tepe'ye sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan roketli saldırı sonucu 1 askeri personel ağır yaralanmıştır. Yaralı askeri personel sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

ŞEHİT ASKER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ne PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan piyade sözleşmeli er 21 yaşındaki Halil İbrahim Gürel için Hakkari Dağ ve Komando Tabur Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Şehit Gürel'in özgeçmişi okundu. Şehit piyade sözleşmeli er Halil İbrahim Gürel'in cenazesi, okunan duaların ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlandı. 

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Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari merkeze bağlı Kırıkdağ bölgesinde PKK'lı 4 terörist, silahlı insansız hava aracı (İHA) ile etkisiz hale getirildi.

Merkeze bağlı Kırıkdağ bölgesinde tespit edilen PKK'lı 4 terörist, silahlı İHA tarafından ateş altına alındı. Tam isabetle vurulan 4 terörist, etkisiz hale getirildi.

Bombalanan bölgeye jandarma özel harekat timleri sevk edildi. Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonların devam ettiği bildirildi.

 

DHA

Etiketler: hakkari, şehit
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