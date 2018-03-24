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24 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Acı haber Sandıklı'daki baba evine ulaştı

24 Mart 2018, Cumartesi 21:10
Batman'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in (31) acı haberi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki baba evine ulaştı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında 2 teröristin öldürüldüğü bölgede devam eden operasyonda çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin tedavi için getirildiği Siirt Devlet Hastanesi'nde şehit oldu.

Şehidin Sandıklı merkez İstasyon Mahallesi'nde oturan babası Salih ve annesi Cennet Çetin'e şahadet haberini Kaymakam Köksal Şakalar, Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Çakır, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, derneğin Sandıklı Temsilcisi Yusuf Akin birlikte verdi.Acı haberi alan şehidin yakınları ve komşuları da eve geldi. Evli ve ikiz kız çocuk babası olduğu belirtilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in baba evine Türk bayrakları asıldı.Şehidin ağabeyinin de yaklaşık 10 yıl önce vatani görevini yaparken rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN CENAZESI BATMAN'A UĞURLANDI

Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bölgede devam eden operasyonda çıkan çatışmada yaralanan ve daha yakın olması nedeniyle tedavi için getirildiği Siirt Devlet Hastanesi'nde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in cenazesi, tekbir ve salavatlar eşliğinde alınarak, morg girişinde bekletilen ambulansa konulduktan sonra karayolu ile Batman'a gönderildi.

BATMAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bu arada Batman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 24.03.2018 Cumartesi günü Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında yürütülen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 (iki) bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, bir askerimiz ağır yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılan yaralı kahraman askerimiz Uzm. J. III. Kad. Çvş. İbrahim Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düşmüştür. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güveninin sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi. 

DHA

Etiketler: batman, şehit
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