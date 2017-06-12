Acı haber Şırnak'tan geldi

Şırnak’ın Cudi Dağı Kemerli Köyü mevkisinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 asker ile 2 güvenlik korucusu yaralandı.

Şırnak'ın Cudi Dağı Kemerli Köyü mevkisinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik görevlilerine, PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada 1 asker ile 2 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Çatışmanın ardından çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. TEDAVİ ALTINDAKİ KORUCU ŞEHİT OLDU Cudi Dağı Kemerli Köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonu sırasında terör örgütü PKK üyeleri tarafından güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker ile 2 güvenlik korucusu yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı. Güvenlik korucularından 40 yaşındaki Abdurrahman Avcı, burada tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Avcı'nın daha önce 1995 yılında Gabar Dağı'nda ve 2016 yılında Şırnak merkezde sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan çatışmalarda yaralandığı belirtildi. Avcı, iyileştikten sonra görevine geri döndü. Öte yandan, Avcı'nın 25 Şubat 2014 yılında sosyal medyadaki bir paylaşımı ise dikkat çekti. Avcı'nın Facebook'taki sosyal medya hesabından "Ben bu cennet vatanım için ölmeyi göze aldım, sizler yaşamayı göze alıyor musunuz?" diye yazdığı ve paylaştığı görülüyor. DHA

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