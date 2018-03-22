Acı haberi Başbakan verdi

Başbakan Yıldırım, Afrin'de 3 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Başbakan Binali Yıldırım, TSK birliklerinin faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bugün Afrin'de 3 askerin şehit düştüğünü açıkladı.

"BUGÜN 3 ŞEHİDİMİZ VAR"

Yıldırım, " Zeytin Dalı başarıyla tamamlandı maalesef temizlik yapılıyor. Terörle her tarafı tuzaklamışlar. Bunların temizliği ile uğraşırken kayıplarımız da oluyor. Bugün 3 şehidimiz var. Allahtan rahmet diliyoruz." diye konuştu.

TERÖRİSTLERDEN HAİN TUZAK

Sabah saatlerinde Afrin kent merkezinde mayın ve el yapımı patlayıcılara yönelik arama, tarama ve imha çalışması yürüten TSK birliklerinin faaliyeti sırasında teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti.

BİTLİS'TEN ACI HABER GELDİ: 1 ŞEHİT

Bitlis kırsalında PKK' ya yönelik süren operasyonlarda önceden tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Hizan yolu üzerinde bulunan Sehi Ormanları bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı, askerlerin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Olay yerine sevk edilen helikopterle bölgeden alınan yaralı asker, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.