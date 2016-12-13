Acıda birleştik çarede de birleşelim

TBMM Genel Kurulunda, AKP, CHP ve MHP grupları, İstanbul’daki terör saldırısına karşı ortak bildiriye imza attı. Partiler, “Acımızın ortak olduğunu ve her türlü siyasi düşünce farklılığını bir kenara koyarak bu derin acıyı paylaştığımızı, yüreğimizde hissettiğimizi özellikle ifade ediyoruz” açıklamasında bulundu.

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ederken, dünkü oturumun açılışında İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleştirilen terör saldırılarına tepki gösterildi. Genel Kurul’da, AKP, CHP ve MHP grupları ortak bildiri yayınladı. Bildiride, “Hangi terör örgütü olursa olsun, bu saldırıyı yapanlar bilsin ki aziz milletimizin birlik ve beraberliği bozulmayacak bilakis daha da güçlenecektir. Unutulmamalıdır ki hiçbir talep terörizme meşruiyet, teröriste masumiyete dayanak gösterilemez. Terör, hiçbir zaman Türkiye’yi teslim alamayacak ve aziz milletimizi yıldıramayacaktır. Zira kadim bir geçmişe sahip bu aziz millet, şanlı tarihi boyunca önüne çıkan birçok engeli birlik ve beraberliğini koruyarak, ortak aklı ve bilinci devreye sokarak bertaraf etmiştir” denildi.

‘Ortak hareket edeceğiz’

Siyasiler ortak hareket edeceklerini açıkladıkları bildiride şu ifadelere yer verdi: “Bizler; acımızın ortak olduğunu ve her türlü siyasi düşünce farklılığını bir kenara koyarak bu derin acıyı paylaştığımızı, yüreğimizde hissettiğimizi özellikle ifade ediyoruz.”

Saldırıya ilişkin araştırma istemi

CHP, terör saldırıları ve patlamalarda güvenlik zafiyetlerinin araştırılarak faillerin ortaya çıkarılması, saldırılarda sorumluluğu ve ihmali bulunanların görevden el çektirilerek bir daha benzer olayların yaşanmaması için önlem alınması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve milletvekilleri arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, son 1,5 yılda meydana gelen terör saldırıları anımsatıldı.

CHP: Güvenlik önlemi alınmadığı aşikâr

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve milletvekilleri arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Son 1,5 yılda yaşanan terör saldırılarının ve patlamaların 8’inin İstanbul’da yaşandığı göz önüne alındığında, yaşanan her bir terör saldırısı sonrası etkili, yeterli ve sürekli güvenlik önlemleri alınmadığı aşikardır. İçişleri Bakanlığının, İstanbul Valiliğinin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün yaşanan terör saldırıları sonucunda, kamuoyuna açıklama yaptıktan sonra, somut güvenlik tedbirleri ile ilgili olarak neler yaptıkları ya da yapmadıkları izaha muhtaçtır.”

Yayın yasakları gerçekleri örtemez

Saldırı sonrası ilan edilen yayın yasağına ilişkin açıklamaların da bulunduğu önergede, “ Yaşanan terör saldırı ve patlamalardan hemen sonra yayın yasakları getirilmekte, adeta yaşanan acıların üzeri örtülmeye çalışılmaktadır. Yaşanan her saldırı sonrası, yayın yasakları getirilmesi yaşanan acıları azaltmamaktadır” denildi.