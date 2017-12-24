Açlık grevindeki Özakça'yı ziyaret eden Yrd. Doç. Dr. İrfan Mukul ihraç edildi

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen ve ardından "İşimi geri istiyorum" diyerek açlık grevine başlayan Semih Özakça'nın Sinop Eğitim Fakültesi’nden hocası Yrd. Doç. Dr. İrfan Mukul ihraç edildi.

Mukul, Özakça'yı ziyaret etmesinin hemen ardından açığa alınmıştı.

105 akademisyen ihraç edildi

105 öğretim üyesi, 50 üniversite personeli ihraç edildi. Dicle Üniversitesi’nde barış bildirisi imzacısı akademisyenler Düzgün Uğur, Erhan Ünlü, Hümeyra Yılmaz, Romedi Çelik, Eda Aslı Şeran, Aslı Aydemir ihraç edildi.

Evrensel’e konuşan Dicle Üniversitesi Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Ünlü, ihraçları beklediklerini dile getirerek “Bu kıyımların devam edeceğini biliyorduk. Diğer arkadaşlarımız hiçbir suçu olmamasına rağmen nasıl ihraç edildilerse benimde bundan ayrı olmam düşünülemezdi. İhraç listesinde ismimizin olmasına şaşırmadık bu yüzden”dedi.

Ne olmuştu?

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İrfan Mukul, Açlık grevindeki Semih Özakça’yı ziyaret ettiği ve geçtiğimiz yıl “6 yaşındaki çocuk evlenebilir” gibi sözleriyle tanınan Nurettin Yıldız’ı protesto ettiği gerekçeleriyle açığa alınmıştı.