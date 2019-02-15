Adalet arayışı

Türkiye’nin en büyük problemi olan adaletin tesisi için Adalet Bakanlığı harekete geçti ve Adalet Bakanı AbdUlhamit Gül, bu çerçevede çeşitli aydınları bizzat kendisi aradı.

Türkiye’de ‘adalet’ tartışması uzun süre gündemde. Adalet Nöbeti, Adalet Yürüşü bu tartışmanın sokağa yansımış halleriydi.

AİHM ve AYM kararlarının tanınmaması, tahliye kararlarına hızla itiraz edilmesi, uzun tutukluluk süreleri, yargıdaki tartışmalı atamalar uluslar arası raporlarda eleştiri konusu olmuştu. Tablo böyleyken Adalet Bakanlığı harekete geçti. Türkiye’nin AB ile ilişkilerini yeniden güçlendirecek adımlara hazırlık yaptığı öğrenildi. Yargı sistemini uluslararası sözleşmelere göre yeniden gözden geçirmeyi hedefleyen yargı reformu çalışmaları başladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bu çerçevede çeşitli aydınları bizzat kendisi aradı.

TÜRKİYE - AB ZİRVESİNE HAZIRLIK

Görüşüne başvurulan isimler, bakanlığın yargıda reform adımının ‘inandırıcı’ olabilmesi için bazı somut öneriler de getirdi. T’24’ün haberine göre Ahmet Altan davası, Osman Kavala’nın, Selahattin Demirtaş ve diğer siyasetçilerin tutukluluğu, HDP vekili Leyla Güven’in durumu verilen örnekler arasında. Bakanlık yetkilileriyle görüşmelerde Terörle Mücadele Yasası’nda değişiklik de önerildi. Avrupa Birliği’nin Türkiye’den talebi ‘Terörle Mücadele Yasası’nın yumuşatılması… Konuşulan yargı reformunun bu yasayı da kapsayıp kapsamayacağı net değil. Yargı bağımsızlığı, temel hak ve özgürlüklerin korunması da altı çizilen başlıklardan... Yargı reformu çalışmasının mart başında Türkiye-AB arasında yapılması planlanan zirveye bir hazırlık olduğu da konuşuluyor. Reform taslağının ne zaman Meclis’e geleceği konusunda net bir tarih yok. Seçim öncesi bunun zor olacağı, görüşülen aydınların ortak kanaati... İktidara yakın gazeteciler de, 31 Mart sonrası AKP iktidarının ‘toplumsal rehabilitasyon’ konusunu gündeme getireceğini iddia etti.

Çeşitli isimlerle yüz yüze görüşmeler yapıldı

Bakan Gül, yargıda reform çalışmalarının bir parçası olarak telefonla aradığı isimlere yargı reformuna ilişkin bir taslak hazırladıklarını, ancak bununla yetinmek istemediklerini, geniş kesimlerin görüşlerini almak istediklerini söyledi. Ardından bakanlık bünyesindeki “Strateji Geliştirme Başkanlığı”ndan yetkililer, Bakan Gül’ün aradığı isimlerle yüz yüze görüşmeler yaptı. Görüşülen kişiler kamuoyunun bildiği isimler. Hatta aralarında ‘Akil insanlar’ heyetinde yer alan isimler de var. Edinilen bilgiye göre; yüz yüze görüşmede notlar alındı, hatta görüşler yazılı olarak da sunuldu.